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Ankara'da Ağustos Ayı Boyunca, Açık Alanlarda Eylem Yapmak Yasaklandı
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ANKARA'DA AĞUSTOS AYI BOYUNCA, AÇIK ALANLARDA EYLEM YAPMAK YASAKLANDI


Ankara'da Ağustos Ayı Boyunca, Açık Alanlarda Eylem Yapmak Yasaklandı
Tarih : 02 Ağustos 2017, 10:30
Puan Ver : Ankara'da Ağustos Ayı Boyunca, Açık Alanlarda Eylem Yapmak Yasaklandı(6/10)2

Ankara Valiliği, Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve bu gibi toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

İŞTE EYLEM YASAĞININ GEREKÇESİ

Valilikten, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağı hakkında yapılan açıklamada, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilen, işe geri dönme talebiyle açlık grevi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve tutuklanan DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek ve tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla 24 saat esasına göre ilin muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi, oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alındığı belirtilerek, "Bu tür eylemlerin mevsim şartları da göz önünde bulundurulduğunda hava sıcaklığından dolayı vatandaşların parkları yoğun olarak tercih etmesinden dolayı çevreye rahatsızlık verebileceği, DEAŞ terör örgütü ve benzeri örgütlerin katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve bu gibi toplu etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır" denildi.

EMİR VE YASAKLARA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM YAPILACAK

Açıklamada, "Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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