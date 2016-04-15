

Ankara'da, ilköğretim 2.sınıf öğrencisi Serdal Kandemir'in dün öğle saatlerinde okuldan ayrıldıktan sonra kaybolduğu bildirildi.







Merkez Çankaya ilçesi İmrahor Mahallesi'nde ikamet eden Özbirlik İlköğretim Okulu öğrencisi Serdal Kandemir (8), dün öğle saatlerinde okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Bunun üzerine aile polise başvurdu.







Polis ekipleri çocuğun okuldan birlikte çıktığı arkadaşlarının ifadeleri doğrultusunda mahalle ve çevresinde arama başlattı.