ANKARA'DA 500 POLİSLE NARKOTİK UYGULAMASI
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılay ve civarında bulunan 36 eğlence mekanında, narkotik uygulaması gerçekleştirdi.
Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyona yunus ekipleri de destek verdi. Ekipler, girdikleri eğlence mekanlarında müşterilerin genel bilgi toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi ve üst araması yaptı. Uygulamada, 890 kişinin GBT kaydı sorgulandı. askerlik ve diğer suçlardan aranan toplam 5 şahıs hakkında ise cezai işlem gerçekleştirildi.
kaynak:milliyet
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