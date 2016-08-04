

Alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Beypazarı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Beytullah Ertan'ın da aralarında bulunduğu, veteriner, ziraat mühendisi ve teknisyenlerden oluşan 20 çalışan gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan soruşturma kapsamında Beypazarı ilçesinde görevinden uzaklaştırılan 11 sağlık çalışanı gözaltına alındı.