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Ankara'da 3 Yeni Ağır Ceza Mahkemesi Göreve Başlıyor
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ankara'da 3 yeni ağır ceza mahkemesi göreve başlıyor

ANKARA'DA 3 YENİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ GÖREVE BAŞLIYOR

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesince, Ankara 18, 19 ve 20. ağır ceza mahkemelerinin üye ve başkanları belirlendi.

Tarih : 18 Mart 2017, 13:27
Puan Ver : Ankara'da 3 Yeni Ağır Ceza Mahkemesi Göreve Başlıyor(9/10)9


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesince, Ankara 18, 19 ve 20. ağır ceza mahkemelerinin üye ve başkanları belirlendi.



HSYK'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, bazı yer bölge adliye mahkemesi başkan ve üyeleri ile Ankara adli yargı hakimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi, yeniden inceleme ve tevziye ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi çalışmaları, Birinci Daire tarafından karara bağlandı.



Buna göre, Sulh Ceza Hakimi Mustafa Çorumlu 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Numan Kılıç 19. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 13. Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Melih Uçar 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına getirildi. Bu mahkemelere üye ataması da yapıldı. Daha önce kurulan ve terör suçlarına bakacak bu mahkemeler de atamaların ardından göreve başlayacak.



 



kaynak:haberler








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