Kent merkezinden uzaklaşmadan lüks ve konforlu yaşam isteyenlerin adresi Urankent'te hayata geçirilen Queen Park Konut Projesi, yerleşmiş ‘denize sıfır' algısını, hemen önündeki 20 bin metrekarelik Mehmet Hacim Kamoy Parkı'yla ‘parka sıfır' olarak değiştiriyor.



Başkent Ankara'da konforlu ve lüks yaşamı kent merkezine yakın konuma getiren Uransan AŞ'nin yeni konut projesi Queen Park'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Firmanın kendi isimleriyle anılan Urankent semtindeki 6'ncı projesi Queen Park, kaliteli kurgusunun yanı sıra, hemen önündeki 20 bin metrekarelik Mehmet Hacim Kamoy Parkı'yla da konut sahiplerine ‘parka sıfır' proje sunuyor.



Ülke genelinde başarılı projelere imza atan Uran Holding bünyesindeki Uransan AŞ, bölgede Urankent 1. Etap, Prestij, Elit, Mirage Bahçe ve Royal Plus konutlarının ardından şimdi de bölgenin ‘en iyi' projesi Queen Park'a imza atıyor.



Uransan AŞ Satış ve Pazarlama Müdürü Gazi Çelik, Queen Park'ın Başkent'in en seçkin projelerinden biri olacağının altını çizerek, “Queen Park, üzerinde uzun süre titiz çalışmalar yapılarak projelendirildi. Her detayı düşündüğümüz Queen Park, saray konforunda yaşamın kapılarını açacak. Proje, hemen önünde yer alan 20 bin metrekarelik Mehmet Hacim Kamoy Parkı'yla da bütünleşti. Tatil yörelerinde nasıl ‘denize sıfır' algısı değerliyse, Queen Park'la da Ankara ‘parka sıfır' projeyle tanışacak” dedi.



Çelik, konut sahiplerinin park içinde açık havada sosyalleşme olanağı bulacağını kaydederek, şunları söyledi:



“Park, konforlu yaşamda yeni bir dönemi başlatarak bölgeyi ‘taçlandıracak' Queen Park'ta yaşayanların kapılarından çıkar çıkmaz ulaşabilecekleri bir konumda. Konut sahipleri evlerinden fazla uzaklaşmadan temiz havada spor yapma olanağı bulurken, çocuklar da güvenle oyun oynayabilecekler. Toplam 213 konuttan oluşacak Queen Park'ta ayrıca 1+1 dairelerde bile depoya yer verdik. Her blokta kapalı otoparka kadar inen asansörler, sauna, fitness salonu, Türk hamamı ve kamelyaların yanı sıra yazın açık, kışın kapalı yüzme havuzu, basketbol ve tenis sahaları ve çocuklara özel oyun parkları gibi detaylar da bulunuyor.”







-Geleneksel Ramazan eğlenceleri Urankent'te







Ramazan boyunca düzenlediği etkinliklerle sakinlerine nostalji yaşatan Urankent, bu kez de misafirlerine geleneksel “Osmanlı Macunu” ikram etti.



Urankent Satış Ofisi'nde düzenlenen iftarda bir araya gelen sakinler, tatlı olarak ikram edilen macunla eski Ramazanları hatırladı.



İftara katılanlar, “Urankent Ramazan Hatırası” fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



