Hollanda'nın Skandal Tavrına Tepkiler
Ankara'da 2 Katlı Metruk Bina Çöktü
Ankara'nın Hollanda'ya Uygulayabileceği Yaptırımlar
E-Sigara Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Husular
Apple, Türkiye'yi Uluslararası Garanti Listesinden Çıkardı
Oppo F3 Plus'ın Özellikleri Ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı
Nintendo Switch ‘De Kablosuz Ağ Problemi Görüldü
Huawei P11'in Mwc 2018'de Tanıtılacağı Açıklandı
Activison, Oyuncuları Yine Kızdırdı
Nintendo Switch 2017 Özel Oyunları Listesi
Playstation Store Şubat 2017 En Çok İndirilen Oyunlar
Google: Wikileaks'in Ortaya Çıkardığı Açıkları Zaten Kapatmıştık
Maltepe'de Trafik Kazası Meydana Geldi: 6 Yaralı
Bir Skandal Da İsveç'ten Geldi !
Başbakan Yaşanan Krize İlişkin Açıklama Yaptı
Bakan Kaya Türkiye'ye Geliyor!
Hollanda Çavuşoğlu'nun Uçuş İznini İptal Etti
Adli Tıp Rusya'dan Dna İstedi
Ön Ödemeli Ev Alacaklara 1 İyi 1 Kötü Haber!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Yeni Hocasını Açıkladı

Ankara'da 2 Katlı Metruk Bina Çöktü

ANKARA'DA 2 KATLI METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Ankara'da 2 katlı metruk binanın çökmesi paniğe yol açtı.

Tarih : 13 Mart 2017, 10:17
Puan Ver : Ankara'da 2 Katlı Metruk Bina Çöktü(8/10)8


Ankara'da 2 katlı metruk binanın çökmesi paniğe yol açtı. Çökme esnasında sokağın boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanan olmadı. Olay, saat 19.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anafartalar Mahallesi Kumrucuk Sokak'taki tarihi Şengül Hamamı'nın arkasında bulunan 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, kısa süreli panik yaşadı.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binanın etrafını şerit çekerek kapatan itfaiye erleri, enkaz altında arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kabalığı, enkazdan uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu, binanın altında kimsenin olmadığı tespit edildi.



 



 



 



 



 



kaynak : haberler






Etiketler: Ankara  Da  2  Katlı  Metruk  Bina  Çöktü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER