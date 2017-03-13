

Ankara'da 2 katlı metruk binanın çökmesi paniğe yol açtı. Çökme esnasında sokağın boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanan olmadı. Olay, saat 19.00 sıralarında Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anafartalar Mahallesi Kumrucuk Sokak'taki tarihi Şengül Hamamı'nın arkasında bulunan 2 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, kısa süreli panik yaşadı.







Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binanın etrafını şerit çekerek kapatan itfaiye erleri, enkaz altında arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, çevrede toplanan meraklı kabalığı, enkazdan uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu, binanın altında kimsenin olmadığı tespit edildi.























kaynak : haberler