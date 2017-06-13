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ANKARA'DA 2 GÜNDE 10 KÖPEK VAHŞİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ


ANKARA'DA 2 GÜNDE 10 KÖPEK VAHŞİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ
Tarih : 13 Haziran 2017, 10:45
Puan Ver : Ankara'da 2 Günde 10 Köpek Vahşi Şekilde Öldürüldü(10/10)8


 Ankara Elmadağ kayak merkezinde, Yakupabdal Köyü'nde yaşanan köpek ölümleri dikkat çekiyor. Köpeklerin, önce zehirlenip, daha sonra yakılıp işkence edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Olayda yaklaşık olarak 10 köpek ve 1 kedinin öldürüldüğü iddia ediliyor.



2 GÜNDE 10 KÖPEK VE 1 KEDİ KATLEDİLDİ



Habertürk'de yer alan habere göre bölgede besleme yapan koruma görevlisi Faruk Açık, arazide iki günde 10 köpek ve 1 kedinin cansız bedenine ulaştığını, zehirlenmek bir yana köpeklerin aynı zamanda yakıldığını ve katliam yapıldığını belirtti.



 



kaynak:haberler








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