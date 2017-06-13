ANKARA'DA 2 GÜNDE 10 KÖPEK VAHŞİ ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ
Ankara Elmadağ kayak merkezinde, Yakupabdal Köyü'nde yaşanan köpek ölümleri dikkat çekiyor. Köpeklerin, önce zehirlenip, daha sonra yakılıp işkence edilerek öldürüldüğü iddia ediliyor. Olayda yaklaşık olarak 10 köpek ve 1 kedinin öldürüldüğü iddia ediliyor.
2 GÜNDE 10 KÖPEK VE 1 KEDİ KATLEDİLDİ
Habertürk'de yer alan habere göre bölgede besleme yapan koruma görevlisi Faruk Açık, arazide iki günde 10 köpek ve 1 kedinin cansız bedenine ulaştığını, zehirlenmek bir yana köpeklerin aynı zamanda yakıldığını ve katliam yapıldığını belirtti.
kaynak:haberler
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