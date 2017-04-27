

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklandı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde "Sincan eyalet yapılanması"na yönelik yürütülen soruşma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesine getirildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden 19'u tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 14 kişinin başka suçlardan tutuklu olduğu, 20 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.























kaynak:memurlar-net