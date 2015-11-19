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ANKARA'DA 100 KİLOGRAM PKK'YA AİT PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ


ANKARA'DA 100 KİLOGRAM PKK'YA AİT PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 19 Kasım 2015, 17:19
Puan Ver : Ankara'da 100 Kilogram Pkk'ya Ait Patlayıcı Ele Geçirildi(9/10)7


PKK tarafından toprağa gömüldüğü öğrenilen 100 kilogram C4 tipi patlayıcı uzun bir süre emniyet güçleri tarafından izleniyordu.



Terör örgütü üyesi olduğu öğrenilen İsmail K. patlayıcının olduğu yere gelerek patlayıcı çıkartmaya çalışması sonucu emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen nitrometan türü patlayıcının C4 tipi patlayıcıdan daha yüksek etkiye sahip olduğu belirtildi.



Polatlı'dan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İsmail K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.








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