ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı.

Tillerson "Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalıyız. Türkiye'ye tehditleri azaltmak için işbirliğini konuşmalıyız" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: haberinburada