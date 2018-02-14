ANKARA ZİYARETİ ÖNCESİ ABD'DEN KRİTİK TÜRKİYE MESAJI!
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesi önemli açıklamalar yaptı.
Tillerson "Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalıyız. Türkiye'ye tehditleri azaltmak için işbirliğini konuşmalıyız" diye konuştu.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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