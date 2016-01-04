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ANKARA YOLUNDA KATLİAM GİBİ KAZA: 9 ÖLÜ, 30 YARALI


ANKARA YOLUNDA KATLİAM GİBİ KAZA: 9 ÖLÜ, 30 YARALI
Tarih : 04 Ocak 2016, 12:31
Puan Ver : Ankara Yolunda Katliam Gibi Kaza: 9 Ölü, 30 Yaralı(7/10)8


Kırşehir yakınlarında, buzlanma nedeniyle kayarak kontrolden çıkan yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

 

Kaza, sabah erken saatlerde, Kırşehir- Ankara karayolunun Özbağ İlçesi Çuğun mevkiinde meydana geldi. Kırşehir'den Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, buzlanma olan yolda bir anda kayıp kontrolden çıktı. Savrulan otobüs, şarampole devrildi. 6 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, tam bir can pazarı yaşandı. Kazada yaralanan çoğunluğu ağır, 20 kişi Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölenlerin sayısı 9'a çıktı.

 

 Yaralanan 17 kişinin tedavileri sürüyor.








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