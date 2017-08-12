ANKARA YHT GARI'NDA, TAVAN ÇÖKTÜ
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tavanı çöktü. Şans eseri yaralanan olmazken, kısa süreli panik yaşandı.
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı içerisinde tavandaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çöktü, olayda yaralanan olmadı.
HIZLI TREN GARININ TAVANI ÇÖKTÜ
Olay, saat 11: 00 sıralarında Çankaya'nın Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan YHT Garı içerisinde yaşandı. Garın birinci katında bulunan boş bir alanda, tavandaki kaplama malzemeler çöktü.
ŞAN ESERİ YARALANAN OLMADI
Şans eseri kimsenin bulunmadığı alanda yaralanan olmazken, GAR içerisinde kısa süreli bir panik yaşandı. Olay sonrası GAR'a polis ekipleri sevk edildi.
BASININ GÖRÜNTÜ ALMASINA İZİN VERİLMEDİ
Çöken tavan kaplama malzemeleri, görevliler tarafından temizlenirken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Kaynak: haberinburada
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