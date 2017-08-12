İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Ankara YHT Garı'nda, Tavan Çöktü

ANKARA YHT GARI'NDA, TAVAN ÇÖKTÜ

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Garı'nın tavanı çöktü. Şans eseri yaralanan olmazken, kısa süreli panik yaşandı.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 13:50
Puan Ver : Ankara Yht Garı'nda, Tavan Çöktü(6/10)2

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı içerisinde tavandaki kaplama malzemelerinin bir bölümü çöktü, olayda yaralanan olmadı.

HIZLI TREN GARININ TAVANI ÇÖKTÜ

Olay, saat 11: 00 sıralarında Çankaya'nın Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan YHT Garı içerisinde yaşandı. Garın birinci katında bulunan boş bir alanda, tavandaki kaplama malzemeler çöktü.

ŞAN ESERİ YARALANAN OLMADI

Şans eseri kimsenin bulunmadığı alanda yaralanan olmazken, GAR içerisinde kısa süreli bir panik yaşandı. Olay sonrası GAR'a polis ekipleri sevk edildi.

BASININ GÖRÜNTÜ ALMASINA İZİN VERİLMEDİ

Çöken tavan kaplama malzemeleri, görevliler tarafından temizlenirken, basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Yht  Garı  Nda  Tavan  Çöktü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER