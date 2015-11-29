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ankara: 'vur' yetkisinden rusya'nın haberi vardı

ANKARA: 'VUR' YETKİSİNDEN RUSYA'NIN HABERİ VARDI

Dışişleri yetkilileri, “Uçağa angajman kuralları uygulandı. Bu olaydan dolayı üzüntü duyuyoruz. Ama gerekli izahat ve uyarıları tekrar tekrar yaptık. Sorumluluğu ülkemize ait değil” dedi

Tarih : 29 Kasım 2015, 10:03
Puan Ver : Ankara: 'vur' Yetkisinden Rusya'nın Haberi Vardı(10/10)7


Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, “Suriye sınırında devriye uçuşu yapan pilotlara ‘Vur' yetkisi verildi” bilgisinin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne Rus uçağının düşürülmesi öncesinde iletildiğini belirtti. Rus uçaklarının, ekim ayı başında Türk hava sahasını ihlal etmesi üzerine büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını anımsatan yetkililer, “Büyükelçiye pilotların vurma talimatı olduğu, tekrarı halinde sorumluluğun Rus makamına ait olacağı net olarak söylendi. Maalesef ihlalde bulunan uçaklar da ikazları dikkate almadı ve uçağa angajman kuralları uygulandı. Bu olaydan dolayı üzüntü duyuyoruz. Üst seviyelerde ifade ettik. Ama gerekli izahat ve uyarıları tekrar tekrar yaptık. Bu hadisenin sorumluluğu ülkemize ait değil” dedi.








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