

Ankara ve Zonguldak'ta elektrik kesintisi yapılacak. Yapılan açıklamaya göre planlı kesintiler kapsamında belirli saatler içerisinde elektrik kesintisi uygulanacak.







Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. “Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları" dolayısıyla 28 Mart 2017 tarihinde Zonguldak ve Ankara illerinde elektrik enerjisi verilemeyecek olan bölgeler ve kesinti saatlerine ilişkin listeyi yayımladı. Buna göre kesinti yapılacak yerler ve kesinti saatleri şu şekilde:







Ankara



“Ankara İli Ayaş İlçesine 14:00 - 16:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle; Başayaş Mahallesi Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Çankaya İlçesine 13:40 - 15:40 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle; Kale Mahallesi At Pazarı - Bucak Berrak - Bucak Doyuran - Bucak Kale - Bucak Kale Kapısı - Bucak Kireçli - Bucak Yayçeken - Bucak Asker - Bucak Can - Bucak Koyun Pazarı - Bucak Kuş - Bucak Barış - Bucak Devdiran - Bucak Kadife - Bucak Alitaşı - Sakarya Mahallesi Armağan - Bucak Ekrem Koçak - Bucak Kestane - Bucak Yeni Kök - Bucak Hediye - Bucak Akide - Bucak Cevizaltı - Bucak Ey Cingöz Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:00 - 11:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle; Bağlıca Mahallesi Çambayırı - 1114 - 1113 - 1112 - 1107 - 1127 - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir. Ankara İli Kazan İlçesine 12:00 - 14:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle; Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hasan Tahsin -Sokak/Sokaklarına Atatürk Mahallesi Osmanlı - Ahıska - Alpay - Toros - Onural Şeref Bozkurt - Hasan Tahsin - Saraylı - Nur - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecektir."







Zonguldak



“Zonguldak İli Devrek İlçesine 08:30 - 12:30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle; Yassıören Köyü Merkez Mahallesi Şabanoğlu Mahallesi Köroğlu Mahallesi Ahmetçioğlu Mahallesi Tabaklar Uzunseller Mahallesi Nizamlar Karacaören Öteköy Mahallesi Habiboğlu Mahallesi Köseler Mahallesi Geriş Mahallesi Çoban Pınarı Mahallesi Abacıoğlu Mahallesi Kabaca Dereköy Mahallesi Çayırbaşı Mahallesi Çağlar Kuz Mahallesi......















kaynak : yenisafak