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ankara ve konya'da silahlı çatışma meydana geldi

ANKARA VE KONYA'DA SİLAHLI ÇATIŞMA MEYDANA GELDİ

Konya'da bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Tarih : 30 Nisan 2017, 15:23
Puan Ver : Ankara Ve Konya'da Silahlı Çatışma Meydana Geldi(10/10)10


İddiaya göre, Abdullah Güner'in işlettiği tekel bayisine gece saatlerine gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, içki almak istedi. İş yeri sahibi iş yerinin kapandığını söyleyerek dışarıya çıkmasını istediği şahsın taşkınlık yapması üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iş yeri sahibi tarafından zorla dışarıya çıkarılan şahıs bir süre sonra yanında biriyle tekrar iş yerine gelerek av tüfeğiyle rast gele ateş etti. Açılan ateş sonucu Abdullah Güner, ağabeyleri Mustafa Güner (30), Ali Murat Güner (41) ve yeğeni Zekai Güner (19) yaralandı. Olaydan sonra şüpheliler olay yerinden plakası alınamayan bir araçla kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaralılardan Abdullah Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 3 kişi ise çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Zekai ve Ali Murat Güner'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.



ANKARA'DA DA SİLAHLAR KONUŞTU



Keçiören Hisar Mahallesi Lojman Sokağı'nda bir inşaatta iş ortaklığı yapan ve bir süredir aralarında husumet bulunan Taner S. ve Sönmez S. arasında dün tartışma çıktı.



Çalışanların araya girmesi sonrası bölgeden ayrılan Taner S, bu sabah saatlerinde inşaata tekrar geldi. Kahvaltı yapan Sönmez S'ye yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açan Taner S, plakası alınamayan beyaz renkli bir araçla olay yerinden kaçtı.



 



 



 



kaynak:haber7








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