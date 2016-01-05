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ANKARA VE İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK YOK!


ANKARA VE İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK YOK!
Tarih : 05 Ocak 2016, 09:52
Puan Ver : Ankara Ve İstanbul'un 4 İlçesinde Elektrik Yok!(7/10)9


Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 6 ve 7 Ocak'ta elektrik kesintisi yapılacak.



İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de 10.00 ile 13.00 arasında Dumlupınar Mahallesi Bahçem, Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdibey sokaklarına, 13.30 ile 16.30 arasında Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış, Münir Nurettin Selçuk, Basri Dirimlili Çıkmazı sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Ayrıca, 7 Ocak'ta 10.00 ile 13,00 arasında, Merdivenköy Mahallesi Yumurtacı Abdibey Sokak, 13.30 ile 16.30 arasında, Fenerbahçe Mahallesi İğrip, Dalyan Aralığı, Gülizar, Fuatpaşa, Fener Kalamış, Gazi Mehmetçik, Konuralp, Kızıltuğ sokakları elektrik alamayacak.



Ataşehir'de, 7 Ocak'ta 09.00 ile 13.00 arasında Küçükbakkalköy Mahallesi Yasa, Şerif Ali, Ulusoy sokaklarına, Beykoz'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Çubuklu Mahallesi Yazgı, Kireçocağı, Demirhisar, Dağ, Hitit, Engürü Bağı, Fırın, Çavdar Çıkmazı, Çayır, Asmalı Çıkmazı, Karadut, Otlu, Nilüfer, Rıfat Paşa, Ortanca sokaklarına, Üsküdar'da 09.00 ile 18.00 saatleri arasında, Çengelköy Mahallesi Prof. Dr. Beynun Akyavaş, Ordu, Ebru, Çaprazlı, Bağlar, Engin sokaklarına elektrik verilmeyecek. 



ANKARA'NIN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ



Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak Perşembe günü Ankara'nın Beypazarı, Çankaya, Mamak ve Sincan ilçelerinin bazı semt ve bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.



Açıklamada, Çankaya'nın bazı semtlerinde 10.00-18.00 ve 22.00-06.00 saatleri arasında, Mamak'ın bazı semtlerinde 09.30-17.00 ve Sincan'ın bazı semtlerinde 09.00-14.00 saatleri arasında çeşitli aralıklarla elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. 



Beypazarı'na bağlı bazı köylere ise 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.








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