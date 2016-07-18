

15 Temmuz darbe girişiminin kilit iki şehri İstanbul ve Ankara'ydı. Onlarca noktada darbeci asker ve polislerle çatışma çıktı, köprüler kapatıldı, TBMM uçaklarla vuruldu. Darbe girişimi sabaha karşı bastırıldı.







İSTANBUL







1- 22.22: Asker, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini trafiğe kesti.







02.15: Darbeci askerler Boğaziçi Köprüsü'nde kendilerini protesto eden kitleyi taradı, ölümler ve yaralanmalar oldu.







05.20: Boğaziçi Köprüsü'nde konuşlanan tanktan top atışı yapıldı.







2- 23.13: Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. Havalimanı önünde tanklar konuşlandı.







03.23: Askerlerin çekilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı taşıyan TC-ATA uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.







3- 23.22: Kadıköy'deki Moda Deniz Kulübü'nde, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve üst düzey komutanlar, buraya inen 5 helikoptere bindirilerek kaçırıldı.







4- 23.45: Taksim Meydanı, TSK'nın yönetime el koyduğunu açıklamasının ardından asker



tarafından kapatıldı.







01.09: Darbeye karşı çıkan bir grup tekbir getirerek Taksim'e yürümeye başladı. Polisler akreplerle Harbiye'den Taksim'e geçti, darbeci askerlerle çatıştı.







5- 23.47: Kısıklı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin bulunduğu cadde özel harekat polisleri tarafından kapatıldı. Polisler Erdoğan'ın konutunun önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.







6- 00.15: Darbeye karşı çıkan halk İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde toplanmaya başlarken, bir askeri helikopterden üzerlerine ateş açıldı. Vatan Caddesi, TIR'larla her iki yönde trafiğe kapatıldı. Ardından Sikorsky helikopterler Emniyet'in üzerinde uçmaya başladı. Yarım saat sonra helikopterler Emniyet Müdürlüğü önüne indi.







7- 00.25: Aksaray Orduevi'nin önüne darbeci askerler 9 tank konuşlandırdı.







8- 01.45: Bağcılar'daki Topkule Kışlası'nda polislerle asker arasında çatışma çıktı.







9- 01.05: Harbiye çevresinde silahlar ateşlendi, polislerle darbeci askerler çatışmaya girdi.







01.43: Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu darbeci askerler tarafından basıldı. Askerler ve polis arasında çatışma çıktı.







02.01: Harbiye'ye iki askeri helikopter geldi, yeniden çatışma başladı.







10- 02.53: Unkapanı Köprüsü'nde ilerleyen askeri araçlar, halk ve iş makineleri tarafından durduruldu.







11- 02.54: İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası çevresinde darbeci askerler ile polis çatıştı.







12- 02.57: Beşiktaş'ta Başbakanlık ofisi önünde darbeci askerler, polisle çatıştı.







13- 03.16: Kadıköy'deki Türk Telekom binasına askerler girdi.







14- 03.25: Hürriyet binası ve Doğan TV Center, darbeci askerler tarafından basıldı.







15- 04.01: Digitürk yayını askerler tarafından durduruldu.







16- 05.42: Çengelköy Karakolu'na müdahale etmek isteyen askerlere polis karşılık verdi.







17- 07.50: Özel harekât polisleri, Kuleli Askeri Lisesi'ne operasyon düzenledi. Yerleşke içerisindeki askerlere teslim olma çağrısı yapıldı.







ANKARA







1- 22.00: Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alındığı Genelkurmay karargâhı polis kordonuna alındı. Genelkurmay kavşağında toplanan halka zaman zaman ateş açıldı.







2- 22.30: Zırhlı birlikler ve tanklar Mamak'tan Kızılay'a doğru hareketlendi.







23.00: Halk, Kızılay'da toplanmaya başladı.







3- 22.45: Yenimahalle'deki MİT binası, Süper Kobra helikopterleri tarafından taranmaya başladı.







4- 22.45: Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekât Binası, 2 F-16 savaş uçağı tarafından bombalandı. İlerleyen saatlerde özel harekâtçılar bir kez daha yoğun bombardıman altında kaldı. 47 özel harekât polisi şehit oldu.







5- 00.00: Oran'daki TRT Genel Müdürlüğü basıldı ve ‘Yurtta Sulh Konseyi' adına TSK'nın yönetime el koyduğuna dair bildiri okundu.







6- 00.00: Çankaya'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na bir grup asker girmeye çalıştı.







7- 00.57: Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT tesislerine askeri helikopterlerle saldırıldı.







8- 01.00: İskitler'deki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Süper Kobra helikopterler tarafından vuruldu.







03.45: Ankara Emniyet Müdürlüğü, bir F-16 uçağının hedefine girdi. Uçaktan atılan füze ile binanın önündeki koruma noktaları imha oldu.







06.40: Emniyet binası bir kez daha vuruldu.







9- 01.02: Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinde Süper Kobra tipi bir helikopter belirdi. Helikopterden Saray'a doğru ağır makineli silahlarla uzun süre atış yapıldı. Saray'dan da helikoptere doğru silah atışı yapıldı.







03.55: Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinden alçaktan uçan bir helikopter hedefteydi. Saray'dan helikoptere doğru makineli silahlarla ateş açıldı. Saray'dan helikoptere doğru füze olduğu sanılan ve kırmızı iz bırakan bir mühimmat gönderildi.







10- 02.08: AK Parti Genel Merkezi önünde toplanan halka helikopterden ateş açıldı.







11- 02.40: TBMM, uçaklar tarafından vuruldu.







03.10: Meclis ikinci kez yoğun bombardıman saldırısı altında kaldı.







03.25: Meclis bir kez daha bombaların hedefi oldu.







12- 06.40: Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığı bir F-16 uçağı tarafından vuruldu.







13- Gece boyu: Kazan'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan darbe girişiminde kullanılan helikopter ve uçakların kalktığının duyulması üzerine, yaklaşık 8 bin kişi, komutanlığın nizamiyesi önünde toplandı. Uçak ve helikopterlerin uçuşlarını engellemek isteyen halk, traktörleriyle taşıdıkları samanları pistin çevresinde ateşe verdi. Dumanlar nedeniyle görüş mesafeleri azalan uçakların iniş-kalkışları etkilendi. Sabaha karşı darbe girişiminde bulunan askerlerin merkezi Akıncılar Üssü'ne yönelik operasyonlar başladı. Bu üsteki savaş uçaklarının pistleri bombalandı.