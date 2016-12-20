Ankara ve Berlin'de gerçekleşen terör eylemleri, İngiltere ve Fransa'yı alarma geçirdi. Fransa, tehdit seviyesini en yükseği çekti. İngiltere'de polis Noel alanlarını korumaya aldı



Ankara'da Rus büyükelçisinin suikaste uğraması ve Berlin'de bir Noel pazarına kamyonla yapılan terör saldırısının ardından İngiltere ve Fransa alarma geçti.



Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande yaptığı açıklamada, terör tehdidi seviyesinin arttırıldığını açıkladı. Hollande, Berlin'de yaşanan saldırının ardından yüksek tehdit altında olduğunu söyledi.



İNGİLTERE'DE DE ALARM VERİLDİ



Berlin ve Ankara'da gerçekleşen terör eylemlerinin ardından, İngiltere'de güvenlik seviyesi arttırıldı. Noel pazarlarının tamamına polislerin konuşlandırıldığı görülürken, Manchester ve Londra'nın birçok bölgesinde ek güvenlik önlemleri alındı.



İngiliz polisi, Noel ve yeni yıl sürecinde etkinliklerin korunması için detaylı bir plan hazırlandığını duyurdu. Polisin açıklamasında, "Şiddetli terör tehdidi altındayız. Bu bir saldırı gerçekleşebileceği anlamına geliyor. Büyük araçlar dahil saldırı tehdidi olabilecek durumları değerlendiriyoruz. Ankara ve Berlin'de gerçekleşen korkunç olayların ardından planlarımızı ve tedbirlerimizi yeniden gözden geçiriyoruz." denildi.







kaynak:habertürk