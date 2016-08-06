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Ankara ve 6 ilde elektrik kesintisi uygulanacak!

ANKARA VE 6 İLDE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK!

8 Ağustos'ta Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta elektrik kesintileri yaşanacak.

Tarih : 06 Ağustos 2016, 10:12
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Başkent Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos'ta, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta “Planlı Bakım ve iyileştirme Çalışmaları” kapsamında  bazı bölgelere enerji verilemeyecek.



KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER



Ankara'nın Akyurt, Alındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bartın'ın merkezine, Amasra ve Ulus ilçelerine enerji verilemeyecek.








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