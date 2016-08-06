

Başkent Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos'ta, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ta “Planlı Bakım ve iyileştirme Çalışmaları” kapsamında bazı bölgelere enerji verilemeyecek.



KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER



Ankara'nın Akyurt, Alındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Bartın'ın merkezine, Amasra ve Ulus ilçelerine enerji verilemeyecek.