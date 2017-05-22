Ankara Valisi Topaca, Öldürülen Teröristlerin Hedefini Açıkladı
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ANKARA VALİSİ TOPACA, ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN HEDEFİNİ AÇIKLADI


ANKARA VALİSİ TOPACA, ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERİN HEDEFİNİ AÇIKLADI
Tarih : 22 Mayıs 2017, 12:53
Puan Ver : Ankara Valisi Topaca, Öldürülen Teröristlerin Hedefini Açıkladı(9/10)8


Ankara Valisi Ercan Topaca, dün öldürülen iki DEAŞ'lı terörise İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle ulaşıldığını belirterek, "Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı" dedi.



Ankara Valisi Ercan Topaca, düzenlediği basın toplantısında dün 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi. Topaca, "İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle bu 2 teröriste ulaşıldı. Kişilerin parmak izi kaydı olmadığı için henüz kimlik tespiti yapılamadı. Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı. Aynı anda birden fazla eylem planlamış olabilirler" şeklinde konuştu. Topaca, teröristlerin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki evi ise sahte kimlikle kiraladıklarını ifade etti.



 



kaynak:hürriyet








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