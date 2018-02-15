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Ankara Valiliği yine uyardı! Saat de verdi

ANKARA VALİLİĞİ YİNE UYARDI! SAAT DE VERDİ

Ankara Valiliği, Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi civarındaki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını açıkladı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 17:40
Puan Ver : Ankara Valiliği Yine Uyardı! Saat De Verdi(5/10)1

Ankara Valiliği, Çankaya ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi civarındaki yol yapım çalışması sırasında kontrollü patlama yapılacağını duyurdu.

İKİ KEZ DİNAMİTLE PATLATMA YAPILACAK

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, " Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 17.00 ve 17.15 saatlerinde Dodurga tarafında imarlı yol yapım çalışmaları nedeniyle iki defa dinamitle patlatma yapılacaktır.

"VATANDAŞLAR ENDİŞEYE KAPILMASIN"

Bu çalışmalar esnasında duyulabilecek patlama sesinden dolayı vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye kapılmamaları amacıyla bilgilendirme gerekli görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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