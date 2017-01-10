Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı

ankara valiliği: eylemler bir ay yasaklandı

ANKARA VALİLİĞİ: EYLEMLER BİR AY YASAKLANDI

Ankara Valiliği, Ankara'da umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantların, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 15:39
Puan Ver : Ankara Valiliği: Eylemler Bir Ay Yasaklandı(5/10)6


Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, valiliğe ulaşan istihbari bilgilere göre, yasa dışı terör örgütlerinin Ankara'da eylem arayışı içinde oldukları ve bazı hazırlıklar yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, özellikle insanların toplu olarak bulundukları açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapılmak istendiğinin tahmin edildiği aktarıldı.



Bu doğrultuda, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun Ek 1'inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları ve stantlar, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11'inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Belirtilen emir ve yasaklamalara uyulmaması halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacaktır."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ankara  Valiliği  Eylemler  Bir  Ay  Yasaklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER