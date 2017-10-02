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ankara valiliği, ankara'da 1 ay boyunca tüm eylem ve konserleri yasakladı

ANKARA VALİLİĞİ, ANKARA'DA 1 AY BOYUNCA TÜM EYLEM VE KONSERLERİ YASAKLADI

Ankara Valiliği, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Ankara Valiliği, Ankara'da 1 Ay Boyunca Tüm Eylem Ve Konserleri Yasakladı(10/10)10


Ankara Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak kent genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.



DHKP-C'NİN AÇLIK GREVİ ÇAĞRISI NEDENİYLE YASAKLANDI



Valilikten yapılan açıklamada, OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lar ile görevlerinden ihraç edilen, işe geri dönme talebiyle açlık grevi yaptıkları sırada gözaltına alınan ve tutuklanan DHKP-C Kamu Emekçileri Cephesi (KEC) mensubu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek, tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla 24 saat esasına göre ilin muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi veya oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alındığı kaydedilerek, şöyle denildi:



"DEAŞ TOPLANTILARDA EYLEM YAPABİLİR"



Bu tür eylemlerin vatandaşların parkları yoğun olarak tercih etmeleri nedeniyle çevreye rahatsızlık verebileceği; DEAŞ terör örgütü vb. örgütlerin katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 2017 Ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu etkinlikler; 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır.



YASAĞI DELENLER HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK



Açıklamada, "Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacaktır" uyarısı yapıldı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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