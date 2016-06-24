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ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVGA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR


ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVGA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Tarih : 24 Haziran 2016, 12:01
Puan Ver : Ankara Üniversitesi'nde Kavga: Ölü Ve Yaralılar Var(6/10)13


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde kavga çıktı. 3 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.



Edinilen ilk bilgilere göre, hastane çalışanları arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili polisin sorgusu sürüyor.










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