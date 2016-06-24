

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde kavga çıktı. 3 kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.







Edinilen ilk bilgilere göre, hastane çalışanları arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga sırasında 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır şekilde yaralandı. Olayla ilgili polisin sorgusu sürüyor.