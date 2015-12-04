

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başörtülü öğrencilerin bir grup tarafından darp edilerek, kampüs dışına atılması protesto edildi. Fakülte önünde açıklama yapmak isteyen gruba emniyet güçleri, karşıt görüşlü öğrencilerin kampüs önünde toplanması nedeniyle izin vermedi.







PKK terör örgütü yandaşı olduğu belirtilen bir grubun, önceki gün Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mescidinde sohbet eden başörtülü kız öğrencilere saldırdığı iddia edildi. Saldırıya uğrayan öğrencilerin, tartaklanarak kampüsten dışarı atıldığı belirtildi.







Sosyal medyada konuyla ilgili yapılan çağrı ile bir grup olayı protesto için Kurtuluş Parkı'nda toplandı. Grubun eylem bilgisini alan karşıt görüşlü öğrenciler ise kampüs girişinde bir araya geldi. Emniyet güçleri iki grubu karşı karşıya getirmemek için yoğun güvenlik önlemi aldı. Kurtuluş Parkı'nda toplanan ve kampüs önünde açıklama yapmak isteyen grubun geçişine bu nedenle izin verilmedi.