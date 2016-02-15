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ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE ARBEDE: 11 GÖZALTI


ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDE ARBEDE: 11 GÖZALTI
Tarih : 15 Şubat 2016, 13:06
Puan Ver : Ankara Üniversitesi'nde Arbede: 11 Gözaltı(8/10)6


İmralı Cezaevi'nde ömür boyu hapse mahkum edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla il genelinde muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.



Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi önüne gelen grup, kampüse girmek istedi. Güvenlik görevlisinin kimlik sorması üzerine gruptakiler, kimlik göstermeyeceklerini ve üstlerini aratmayacaklarını belirterek, zorla içeri girmeye çalıştı. Bunun üzerine yerleşkenin önünde bekleyen çevik kuvvet ekipleri, gruptakileri gözaltına aldı.



Gözaltına alınan 3'ü kadın 11 kişi, Cebeci Polis Merkezine götürüldü.








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