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Ankara-Sivas Arasını 2 Saate Düşürecek Yht Projesinde Çalışmalar Başlıyor
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Ankara-Sivas Arasını 2 Saate Düşürecek YHT Projesinde Çalışmalar Başlıyor

ANKARA-SİVAS ARASINI 2 SAATE DÜŞÜRECEK YHT PROJESİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren projesinde üst yapı çalışmalarına başlanıyor.

Tarih : 23 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Ankara-Sivas Arasını 2 Saate Düşürecek Yht Projesinde Çalışmalar Başlıyor(6/10)2

Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıyor. Proje kapsamında ilk ray serimi, 25 Mart Pazar günü törenle yapılacak. Raylar 250 killometre/saat işletme hızına uygun olarak yapılacak.

ÜSTYAPIYA GEÇİLİYOR

İşletmeye açılan bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir hatlarının inşasının da sürdüğü belirtilen açıklamaya göre, Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından birisi olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde üstyapı çalışmalarına geçilecek.

İLK RAY SERİMİ

Kayaş-Yerköy ve Yerköy-Sivas arası olmak üzere üstyapısı iki etaptan oluşan YHT projesinin Yerköy-Sivas etabının üstyapı çalışmaları, Yerköy YHT şantiyesindeki ilk ray serimiyle başlayacak.

250 KM HIZA UYGUN OLACAK

250 killometre/saat işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen Ankara-Sivas YHT Hattı, Sivas- Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu'na entegre edilecek.

2 SAAT OLACAK

Toplam 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saat olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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