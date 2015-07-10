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ANKARA SHOPPİNG FEST ERTELENDİ; 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK


ANKARA SHOPPİNG FEST ERTELENDİ; 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Tarih : 10 Temmuz 2015, 16:24
Puan Ver : Ankara Shopping Fest Ertelendi; 29 Ağustos'ta Başlayacak(9/10)9


Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ankara'daki AVM yöneticilerinin ve cadde mağazalarının Ankara Alışveriş Festivali (Ankara Shopping Fest) tarihinin değiştirilmesi isteğinde bulunduğunu belirterek, "ATO Yönetim Kurulumuz Ankara Alışveriş Festivali'nin ertelenmesi yönündeki talebi haklı buldu. ASF'in dördüncüsü 29 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak." dedi.

ATO Başkanı Bezci yaptığı yazılı açıklamada, Başkent'teki alışveriş merkezleri ve cadde mağazaları temsilcileriyle iftar yemeğinde buluşarak istişarelerde bulunduklarını hatırlattı.








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