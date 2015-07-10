ANKARA SHOPPİNG FEST ERTELENDİ; 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, Ankara'daki AVM yöneticilerinin ve cadde mağazalarının Ankara Alışveriş Festivali (Ankara Shopping Fest) tarihinin değiştirilmesi isteğinde bulunduğunu belirterek, "ATO Yönetim Kurulumuz Ankara Alışveriş Festivali'nin ertelenmesi yönündeki talebi haklı buldu. ASF'in dördüncüsü 29 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak." dedi.
ATO Başkanı Bezci yaptığı yazılı açıklamada, Başkent'teki alışveriş merkezleri ve cadde mağazaları temsilcileriyle iftar yemeğinde buluşarak istişarelerde bulunduklarını hatırlattı.
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