ANKARA SALDIRISINDA 14 TUTUKLAMA
Ankara'da meydana gelen bombalı saldırının ardından gözaltına alınanlardan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Ankara adliyesine sevk edilmişti. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 14'ü tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 7 kişi ise serbest bırakıldı.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Nöbetçi hakimlik sorgusunun ardından 14 kişi, silahı terör örgütüne yardım etme, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını aracı olarak kullanarak dolandırıcılık suçlamalarından tutuklandı.
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