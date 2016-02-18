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ANKARA SALDIRISI KURBANI AYŞEGÜL PÜRNEK, KAYSERİ'NİN İLK KADIN ŞEHİDİ


ANKARA SALDIRISI KURBANI AYŞEGÜL PÜRNEK, KAYSERİ'NİN İLK KADIN ŞEHİDİ
Tarih : 18 Şubat 2016, 14:45
Puan Ver : Ankara Saldırısı Kurbanı Ayşegül Pürnek, Kayseri'nin İlk Kadın Şehidi(5/10)2


ANKARA'daki bombalı terör saldırısı kurbanları arasında bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olarak çalışan 32 yaşındaki Ayşegül Pürnek'in şehit olduğu haberi, Kayseri'deki ailesini gözyaşlarına boğdu.



Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'ya giderek Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olarak çalışan Ayşegül Pürnek'in acı haberi, Kayseri'de Melikgazi İlçesi Gelincik Sitesinde oturan ailesine bildirildi. Askeri yetkililer, ilk önce Melikgazi İlçesi Seyitgazi Mahallesi'ndeki eski adresine geldi.



Burada kimseyi bulamayan yetkililer, daha sonra Melikgazi İlçesi Kızılırmak Caddesi Gelincik Sitesi'ndeki evlerine gelerek, anne Gülay ile ağabeyi Enver Pürnek'e acı haberi verdi. 112 Acil Servis ekipleri de aileye haber verilirken evde bulundu.



Baba Fuat Pürnek'in ticaretle uğraştığı ve bir iş için Ordu'da bulunduğu öğrenildi. Bekar olduğu öğrenilen talihsiz kadının baba ocağındaki apartmana Türk bayrağı asıldı.



Askeri sivil memur Ayşegül Pürnek'in amcası Ali Pürnek, yeğeninin 5 yıllık memuriyet hayatı olduğunu belirterek, ”Sözün bittiği yerdeyiz. Diyecek hiçbir şeyimiz yok. Terör belasına yeğenimizi kaybettik. Allah hepimize sabırlar versin. Başımız sağ olsun” diye konuştu.








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