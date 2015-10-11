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ankara saldırısı dış basında böyle yankılandı

ANKARA SALDIRISI DIŞ BASINDA BÖYLE YANKILANDI

Uluslararası medya, Türkiye'yi yasa boğan kanlı terör saldırısına geniş yer verdi.

Tarih : 11 Ekim 2015, 12:46
Puan Ver : Ankara Saldırısı Dış Basında Böyle Yankılandı(0/10)


KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği, çok sayıda siyasi parti, sendika, dernek ve STK'nın desteklediği 'Emek Barış ve Demokrasi' mitingi öncesi Ankara Garı önünde art arda iki intihar saldırısı düzenlendi; dehşet verici olayda 95 kişi can verdi, 48'i ağır 246 yaralandı.



Cumhuriyet tarihinin “en kanlı terör saldırısı” olarak tarihe geçen olay İngiltere'deki birçok Pazar gazetesi tarafından okurlara duyuruldu.














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