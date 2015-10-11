

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği, çok sayıda siyasi parti, sendika, dernek ve STK'nın desteklediği 'Emek Barış ve Demokrasi' mitingi öncesi Ankara Garı önünde art arda iki intihar saldırısı düzenlendi; dehşet verici olayda 95 kişi can verdi, 48'i ağır 246 yaralandı.







Cumhuriyet tarihinin “en kanlı terör saldırısı” olarak tarihe geçen olay İngiltere'deki birçok Pazar gazetesi tarafından okurlara duyuruldu.











