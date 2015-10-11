ANKARA SALDIRISI DIŞ BASINDA BÖYLE YANKILANDI
Uluslararası medya, Türkiye'yi yasa boğan kanlı terör saldırısına geniş yer verdi.
KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenlediği, çok sayıda siyasi parti, sendika, dernek ve STK'nın desteklediği 'Emek Barış ve Demokrasi' mitingi öncesi Ankara Garı önünde art arda iki intihar saldırısı düzenlendi; dehşet verici olayda 95 kişi can verdi, 48'i ağır 246 yaralandı.
Cumhuriyet tarihinin “en kanlı terör saldırısı” olarak tarihe geçen olay İngiltere'deki birçok Pazar gazetesi tarafından okurlara duyuruldu.
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