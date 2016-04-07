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ankara saldırının faillerinden biri gaziantep'te yakalandı

ANKARA SALDIRININ FAİLLERİNDEN BİRİ GAZİANTEP'TE YAKALANDI

Ankara'da geçen yıl ekim ayında, 103 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının faillerinden H.T., Gaziantep'te yakalandı.

Tarih : 07 Nisan 2016, 09:13
Puan Ver : Ankara Saldırının Faillerinden Biri Gaziantep'te Yakalandı(7/10)9


Ankara'daki gar saldırısının faillerinden H.T altı ay sonra Gaziantep'te yakalandı. Failin, 10 Ekim 2015'de 103 kişinin hayatının kaybettiği canlı bomba saldırısında kullanılan patlayıcıları taşıdığı belirtiliyor.



H.T., gar saldırısının ardından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden biriydi.O dönemde mahkemeye çıkarılan ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılan failin ismine, Gaziantep'teki IŞİD hücre evinde ele geçirilen dijital veriler arasında rastlandı.



H.T., ele geçirilen IŞİD belgelerinde örgütün lojistik sorumlusu olarak yer aldı. Bunun üzerine fail hakkında 81 ilde arama kararı çıkarıldı. H.T, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde jandarmanın yol uygulaması sırasında yakalandı.



Yakalanan IŞİD üyesinin, gar saldırısının talimatını veren sözde IŞİD Emiri Yunus Durmaz'la bağlantılı olduğu da iddialar arasında yer aldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazarak Tunç'un Ankara'ya gönderilmesini talep etti.



İki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen gar saldırısının ardından saldırganlara yardım ve yataklık eden 4 kişi tutuklanmıştı.








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