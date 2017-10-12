Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ve Türkiye'nin krizin çözümü için beraber çalışma kararı aldığını ve heyetlerin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini söyledi.

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizinin ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar geldi. Önümüzdeki günlerde diyalog ortamının olacağını belirten Bozdağ "İlişkiler daha önce de pek çok sınamadan geçti. İki ülke birlikte çalışma kararı aldı." dedi.

"İKİ ÜLKE BİRLİKTE ÇALIŞACAK"

"İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır."

Sabah saatlerinde de ABD ile Türk heyetlerinin önümüzdeki hafta bir araya geleceine dair haberler gelmişti.

Kaynak: haberinburada