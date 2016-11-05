ANKARA POLİSİNE BOMBALI SALDIRI!
Saldırı ses bombası ile gerçekleştirildi. Ankara'da uygulama noktasında bulunan polislere kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu.
Saldırı Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'nde 06 A 2954 plakalı polis aracına düzenlendi. Polis aracına el yapımı bir ses bombası atıldı! Bombadan sonra polisler havaya ateş açtı!
Polisler hemen çevrede arama çalışmaları ve operasyonları başlattı. Çevredeki 20 kişiyi gözaltına alan polisler hala çalışmalarını sürdürüyor
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