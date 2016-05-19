

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık Bakanlığı, yangın nedeniyle 100 hastanın başka hastanelere tahliye edildiğini bildirdi.



Olay, saat 21.30 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çatısında yangın çıktı. Hastanesin B ve C bloklarının üstünde başlayan yangın, kısa sürede C ve D bloklarının çatısına da yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Hastanede yatan hastalar, hastane personelleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.



ÇATIYA YILDIRIM DÜŞTÜĞÜ İDDİASI



Polis ekipleri, hastane ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye itfaiye araçlarının girmesini engelleyen park halindeki araçlar, çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, hastanede bulunan bazı hastalar, yangının çatıya düşen yıldırım nedeniyle çıktığını iddia etti.



100 HASTA BAŞKA HASTANELERE TAHLİYE EDİLDİ



Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastaneden 100 hastanın tahliye edildiği belirtildi. Durumu ağır olmayan bazı hastalar kendi imkanlarıyla evlerine gitti.