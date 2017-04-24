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ankara-niğde otoyolu ihalesi sonuçlandı!

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İHALESİ SONUÇLANDI!

275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu oluşturan Ankara-Niğde otoyolunu ERG ve Seza inşaat yapacak

Tarih : 24 Nisan 2017, 15:34
Puan Ver : Ankara-Niğde Otoyolu İhalesi Sonuçlandı!(7/10)9


Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısına katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara-Niğde otoyolunun ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu.



Arslan "275 kilometre otoyol artı 55 kilometre bağlantı yolunu oluşturan ihalenin 11 yıl, 10 ay, 17 gün, 3 yıl yapım süresi dahil olmak üzere teklifi veren ERG ve Seza'ya bugün itibarıyla teknik ve mali incelemeler tamamlandı, herhangi bir sıkıntı olmadığı görüldü ve ihalenin verilmesi bugün itibarıyla kararlaştırıldı, hayırlı uğurlu olsun inşallah" dedi.



İHALEYE TEKLİF VEREN FİRMALAR ŞÖYLEYDİ:



- Makyol İnşaat



- ERG İnşaat - Seza İnşaat OGG



- Cengiz İnşaat- Kalyon İnşaat OGG



- Limak İnşaat



- İçtaş- Kolin- Mapa- Fernas İnşaat OG



Bakan Ahmet Arslan, "Amacımız ülkemizi hedeflerine eriştirmek. İnsanımızın yaşam konforunu arttırmak, insanımızın erişimini, ulaşımını kolaylaştırmak. Ancak bunu yaparken ülkenin kalkınmasının da bunların bir başka olmazsa olmazı olduğunu unutmadan ekonominin büyümesinin, ticaretin büyümesinin, ülkenin gelişmesinin olmazsa olmazının ulaşım ve erişimi kolaylaştırmak olduğunu da unutmamak gerekiyor. Doğu ile Batı arasında, Avrupa ile Asya arasında, Balkanlarla Kafkasya, Kafkasya ile Orta Doğu arasında köprü konumundayız. Bu köprünün hakkını vermemiz gerekir" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Ankara-Niğde  Otoyolu  İhalesi  Sonuçlandı    haber

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