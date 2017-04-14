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ankara-niğde otoyolu için 5 firmadan teklif

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU İÇİN 5 FİRMADAN TEKLİF

Türkiye'nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesinde 5 teklif sunuldu

Tarih : 14 Nisan 2017, 16:23
Puan Ver : Ankara-Niğde Otoyolu İçin 5 Firmadan Teklif(6/10)6


Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılan ihalede, Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş, Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Niğde-Pozantı kesiminin tamamlanarak hizmete açıldığını anımsattı. Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılacağını belirten Tutaş, şunları kaydetti:



EDİRNE'DEN ŞANLIURFA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIM



"Bugün ihalesini yapacağımız Ankara-Niğde Otoyolu, Edirne'den başlayıp, İstanbul'dan geçen ve devamında Bolu-Ankara-Pozantı üzerinden Adana ve Gaziantep'e ulaşarak Şanlıurfa'da tamamlanan ve ileride yapılması planlanan Şanlıurfa-Habur kesimini de kapsayan TEM Otoyolu'nun henüz yapımına başlanmamış bölümünü oluşturmaktadır.



ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİ YER ALACAK



Proje güzergahı yakınında Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Niğde gibi kent merkezlerinin yanı sıra Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezleri yer almaktadır. Bu kesimin tamamlanmasıyla güneydeki turizm ve ticari bölgelere güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanarak, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar devam eden TEM Otoyolu'nun kesintisi ortadan kalkacaktır.



 



kaynak:sabah








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