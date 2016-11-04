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ankara nevada oluyor

ANKARA NEVADA OLUYOR

Silahlı İHA'ların başarısı hükümeti harekete geçirdi. İHA'lar için Ankara'da yeni bir komuta merkezi kuruluyor. TSK'nın fiber optik bazlı iletişim ağı üzerinden çalışacak sistemde İHA'lar Ankara'daki merkezden yönetilecek

Tarih : 04 Kasım 2016, 09:09
Puan Ver : Ankara Nevada Oluyor(9/10)8


Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde insansız hava araçları (İHA) için yeni bir komuta kontrol merkezi kuruluyor. TSK'nın entegre muhabere sistemi olan fiber optik bazlı iletişim ağı TAFİCS üzerinden çalışacak sistemde tüm İHA'lar Ankara'daki merkezden yönetilecek. Havadaki tüm İHA'ların aktardığı görüntüler entegre merkezi komuta kontrol yazılımı vasıtasıyla Ankara'daki merkezden canlı olarak izlenecek. TSK, İHA'ların tek merkezden yönetilmesi için bir komutanlık da kuracak. ABD Ordusu da benzer bir merkezle Nevada ve New Mexico'dan yönetiyor.



 Havaalanları kullanılacak

Ankara'da bütünleşik çalışacak sistem sayesinde uçuş ve görev esnasındaki tüm analizler ve karar verme süreçleri gerçek zamanlı olarak bu merkez üzerinden yönetilecek. Bu kapsamda İHA'lar kurulacak yeni altyapıyla artık tüm havaalanlarına iniş-kalkış yapabilecek. Otomatik iniş-kalkışlar ana meydanlara yapılırken görev uçuşlarını yapacak İHA pilotları uçakları Ankara'daki komuta merkezinden yönetecek. Ankara'da olacak İHA Komuta Kontrol Merkezi, aynı zamanda Türkiye'nin en gelişmiş haberleşme uydusu olan Türksat 6A dahil uydu haberleşme sistemleriyle desteklenecek. İHA'ların görüntüleri Türkiye'nin neresinde olursa olsun hem sahada operasyon yürüten komuta karargahına hem de Ankara'ya canlı olarak iletilecek. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü de olası bir operasyonu TSK'ya ait İHA'ların aktardığı görüntüler üzerinden izleyebilecek.








Etiketler: Ankara  Nevada  Oluyor    haber

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