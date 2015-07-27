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ANKARA, NATO'YU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI


ANKARA, NATO'YU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI
Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:17
Puan Ver : Ankara, Nato'yu Olağanüstü Toplantıya Çağırdı(10/10)11


Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz'da meydana gelen Suruç katliamı başta olmak üzere, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Kilis'te güvenlik ve emniyet güçlerine yöneltilen saldırıların akabinde artan güvenlik tehditleri karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından operasyonların icra edildiğini belirtti.

‘4. madde gereği bilgilendirme'

Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'ne gerekli bildirimde bulunulduğu, üyesi olunan diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde de gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, “Ulusal güvenliğimize yönelik bu son saldırılar ve tehditler üzerine terörizme karşı almakta olduğumuz tedbirler ve icra ettiğimiz operasyonlar hakkında Müttefiklerimizi bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. Maddesi çerçevesinde NATO Konseyi önümüzdeki hafta içinde tarafımızdan toplantıya çağrılmıştır” denildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek toplantının 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.








Etiketler: Ankara  Nato  Yu  Olağanüstü  Toplantıya  Çağırdı    haber

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