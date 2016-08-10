

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi üzerine Ankara-Moskova yakınlaşmasının dış basında Batı'yı tedirgin ettiği gibi yorumlar yapıldığını, bunun tedirgin etmemesi, aksine olumlu yönden bakılması gerektiğini belirtti.







Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündem üzerine konuştu. Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:







"Özellikle Rusya yakınlaşmasından sonra Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler 'Acaba Türkiye, AB'den ayrılıyor mu?' veya 'Buna misilleme olarak mı Rusya'ya yakınlaşıyor?' diye özellikle dış basında yorumlar var. Ankara-Moskova yakınlaşması, Batı'yı tedirgin ettiği noktasında dış basında böyle bir yorum var. Rusya pazarı bizim için önemli ve Rusya bizim önemli ticari partnerlerimizden birisi. Hem kriz öncesinde hem kriz sonrasında da bu şekildeydi. Rusya'nın bizim için önemli oluşunun bir nedeni de enerji noktasında bizim önemli partnerlerimizden birisi ve bu enerjiye olan ihtiyacımız özellikle imalat sanayimizin ihtiyaç duyduğu enerjinin büyük bir bölümünü biz Rusya'dan temin ediyoruz. 2015 yılında AB ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracatımız içerisindeki payı yüzde 44.5 oranında gerçekleşirken, bu oran 2016 yılının ilk yarısı itibariyle yüzde 48.2'ye yükselmiştir. Öte yandan Rusya Federasyonu yıllar boyunca birinci ithalat partnerimiz olmuştur. 2015 yılında toplam ithalatımızın yüzde 9.8'ini gerçekleştirdiğimiz Rusya Federasyonu, 2016 yılının ilk 6 aylık dönemi itibariyle ise ithalatımızın yüzde 7.8'ini gerçekleştirdik. Bunun yanında 2015 yılı sonu itibariyle AB ve Rusya ile gerçekleştirilen toplam dış ticaret hacmi 167 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir."