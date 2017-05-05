Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

ankara-moskova-tahran hattında 'çatışmasızlık' trafiği!

ANKARA-MOSKOVA-TAHRAN HATTINDA 'ÇATIŞMASIZLIK' TRAFİĞİ!

Astana'da alınan Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturma kararının ardından Türkiye, Rusya ve İran yeni bir diplomasi trafiğine hazırlanıyor

Tarih : 05 Mayıs 2017, 11:18
Puan Ver : Ankara-Moskova-Tahran Hattında 'çatışmasızlık' Trafiği!(5/10)2


Kazakistan'ın başkenti Astana'da Esed rejimi ve silahlı muhalefeti bir araya getiren toplantıdan, Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' oluşturma kararı çıktı. Merak edilen ise, bundan sonra ne olacağı...



Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in haberine göre, Ankara-Moskova-Tahran hattında yeni bir diplomasi trafiği başlıyor. Üç ülkenin ortak oluşturacağı çalışma gruplarında çatışmasızlığı sürdürülebilir kılmak için yeni bir uluslararası konsept belirlenecek.



Çalışma gruplarının öncelikli gündemi ise çatışmasızlığı bozacak tarafa uygulanacak yaptırımlar olacak. Diplomatik kaynaklara göre, bu yaptırımların uygulanmasına ilişkin ilk adımlar, 30 Aralık 2016'da, Türkiye ile Rusya öncülüğünde başlatılan ateşkes sürecinde atıldı.



Rusya'nın Esed rejimini, Türkiye'nin ise Özgür Suriye Ordusu'nu denetlediği ateşkes sürecinde, iki ülkenin rolü sadece 'izleme ve karşılıklı bildirim' ile sınırlıydı. Ancak bundan sonraki süreçte, Türkiye ve Rusya ateşkes ihlallerini sadece izlemekle yetinmeyecek.



 



kaynak:habertürk






Etiketler: Ankara-Moskova-Tahran  Hattında    Çatışmasızlık    Trafiği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER