

Yapımı devam eden Keçiören metrosu ile Batıkent metrosunun bağlantı çalışmaları nedeniyle Batıkent metro hattında yeni düzenlemeye gidildi.







Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme 16 Nisan Cumartesi gününden itibaren 2 ay uygulanacak.







Yeni düzenlemeye göre, Sincan ve Batıkent'ten metroya binen yolcular, Akköprü istasyonunda inecek ve buradan ücretsiz otobüslerle bir sonraki AKM istasyonuna taşınacak.







Yolcular daha sonra isterlerse AKM istasyonuna kadar uzatılan Koru metrosuna binerek Kızılay ve Koru istasyonlarına kadar ücretsiz seyahat edebilecek.







Yeni düzenleme, çift yönlü olarak uygulanacak.