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ankara metrosu'nda kadınlar için ayrı vagon olsun mu?

ANKARA METROSU'NDA KADINLAR İÇİN AYRI VAGON OLSUN MU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'daki anketinde takipçilerine kadınlar için ayrı vagonu sordu

Tarih : 13 Haziran 2016, 12:02
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Metrosu'nda kadınlara özel vagon uygulaması yapılıp yapılmaması yönünde anket yaptı.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter'dan bir anket düzenledi.



Japonya'da kadınların cinsel saldırından korunması için ayrı vagon uygulaması olduğunu hatırlatan Gökçek, "Japonya metro da bayanları tacizden korumak için ayrı vagon uygulaması yapıyor..." derken, Ankara'da da benzer bir uygulama yapılıp yapılamayacağını takipçilerine sordu.



Gökçek, yaptığı ankette, "NE DERSİNİZ?…ANKARA METROSUNDA DA BAYANLARA AYRI VAGON UYGULAMASINI DENEYELİM Mİ?" diye sordu. Ankete saat 11.40 itibariyle 17 bin 973 kişi katılırken, oy kullananların yüzde 56'i "hayır, yüzde 44'i "evet" dedi.








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