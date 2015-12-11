ANKARA MERKEZLİ 'PARALEL YAPI' OPERASYONU
Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda eski AK Parti milletvekili İlhan İşbilen de bulunuyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ana soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İşbilen ve ismi belirtilmeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
73 kişi için gözaltı kararı var.
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