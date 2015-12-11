O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ankara merkezli 'paralel yapı' operasyonu

ANKARA MERKEZLİ 'PARALEL YAPI' OPERASYONU

Ankara merkezli 10 ilde başlatılan operasyonda eski AK Parti milletvekili İlhan İşbilen de bulunuyor

Tarih : 11 Aralık 2015, 13:28
Puan Ver : Ankara Merkezli 'paralel Yapı' Operasyonu(8/10)6


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ana soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, eski AK Parti İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İşbilen ve ismi belirtilmeyen 2 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.



73 kişi için gözaltı kararı var.








Etiketler: Ankara  Merkezli    Paralel  Yapı    Operasyonu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER