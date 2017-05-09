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ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU


ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Tarih : 09 Mayıs 2017, 09:19
Puan Ver : Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu(8/10)10


Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet teşkilatındaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, Afyonkarahisar'da gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün Emniyet teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda Afyonkarahisar'da 4 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 16 oldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.



Adliyede savcı tarafından ifadeleri alınan 16 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



 



kaynak:haberler








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