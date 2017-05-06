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ankara merkezli 81 ildeki fetö operasyonu

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 28 kişiden 22'si tutuklandı.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:35
Puan Ver : Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu(8/10)10


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 28 kişiden 22'si tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden 22'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun merkez ile Çarşamba, Bafra, Terme, Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerinde 26 Nisan'da 180 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamları yapılanmasında "emniyet imamı" olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve görevden uzaklaştırılan öğretmenlerden oluşan 28 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski 3 emniyet mensubu tutuklandı.

 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ankara  Merkezli  81  İldeki  Fetö  Operasyonu    haber

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