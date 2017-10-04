ANKARA MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 11 MUVAZZAF ASTSUBAY GÖZALTINDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 11 muvazzaf astsubay gözaltına alındı.
11 ASKER GÖZALTINA ALINDI
Ankara Valiliği, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarda 11 muvazzaf astsubayın gözaltına alındığını duyurdu.
BYLOCK'ÇU 49 ESKİ ÖĞRETMEN İÇİN GÖZALTI KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullandıkları tespit edilen 49 eski öğretmenin gözaltına alınması için 23 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ/PDY'nin haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 49 eski öğretmene ilişkin gözaltı kararı verildi. Savcılığın kararının ardından harekete geçen polis ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 20 şüpheli yakalanırken, firari şüphelilerin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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