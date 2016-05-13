

2010 yılı KPSS'deki yolsuzluk iddialarına yönelik devam eden soruşturma kapsamında Ankara merkezli 35 ilde operasyon düzenlendi. 40 kişilik özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan 27 kişinin ise arandığı öğrenildi.