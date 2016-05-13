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ankara merkezli 35 ilde fetö operasyonu

ANKARA MERKEZLİ 35 İLDE FETÖ OPERASYONU

2010 KPSS soruşturması kapsamında Ankara merkezli 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, hakkında gözaltı kararı bulunan 100 kişiden, 22'si kadın 73'ü yakalandı.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:24
Puan Ver : Ankara Merkezli 35 İlde Fetö Operasyonu(6/10)8


2010 yılı KPSS'deki yolsuzluk iddialarına yönelik devam eden soruşturma kapsamında Ankara merkezli 35 ilde operasyon düzenlendi. 40 kişilik özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan 27 kişinin ise arandığı öğrenildi.








Etiketler: Ankara  Merkezli  35  İlde  Fetö  Operasyonu    haber

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