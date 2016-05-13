ANKARA MERKEZLİ 35 İLDE FETÖ OPERASYONU
2010 KPSS soruşturması kapsamında Ankara merkezli 35 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, hakkında gözaltı kararı bulunan 100 kişiden, 22'si kadın 73'ü yakalandı.
2010 yılı KPSS'deki yolsuzluk iddialarına yönelik devam eden soruşturma kapsamında Ankara merkezli 35 ilde operasyon düzenlendi. 40 kişilik özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonda 73 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı olan 27 kişinin ise arandığı öğrenildi.
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