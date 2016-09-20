ANKARA MERKEZLİ 13 İLDE FETÖ OPERASYONU: 35 GÖZALTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, aralarında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) il müdürlerinin de olduğu 35 kişi gözaltına alındı.
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